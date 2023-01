Gattuso per la prima volta nel mirino del Valencia e dei suoi tifosi (Marca)

Furiosa protesta dei tifosi dopo l’eliminazione dalla Coppa. Potrebbero esserci “conseguenze clamorose”, “la situazione potrebbe passare da critica a drammatica”

L’avventura di Gennaro Gattuso al Valencia potrebbe essere ai titoli di coda. L’eliminazione in Coppa contro l’Athletic Bilbao ha compromesso pesantemente la sua posizione nel club spagnolo. Marca scrive:

“I nuovi venti di cambiamento sono durati appena sei mesi a Valencia”.

“L’azionista di maggioranza Peter Lim aveva deciso di ricostruire il suo ennesimo progetto sulla figura di Gennaro Gattuso sul piano sportivo e sul presidente Layhoon Chan per le questioni istituzionali e il piano si ribalta nuovamente come è accaduto nelle ultime tre stagioni”.

All’interno del club, e anche fuori, c’è chi punta il dito contro l’allenatore italiano.

“Un anno fa è stata la finale di Coppa a scongiurare una crisi come quella che sta attraversando il Valencia prima di raggiungere la metà del girone di campionato. Ma adesso, senza nessun chiodo a cui aggrapparsi e con una situazione sportiva decisamente peggiore, alcune pistole dentro e fuori il club sono già puntate contro Gattuso“.

I nervi sono a fior di pelle, scrive il quotidiano, sia dentro il campo che sugli spalti e questo può portare ad un circolo vizioso “dalle conseguenze clamorose“.

Il quotidiano sportivo riporta le dichiarazioni di Gattuso dopo l’eliminazione dalla Coppa. Lo definisce “sconsolato”.

«Non so se ho la forza per cambiare il gruppo e devo anche capire perché sta succedendo questo. Ora non si può cambiare radicalmente tutto in due o tre giorni. La squadra non ha avuto alcuna possibilità. Se devo giocare con la palla lunga, è difficile ed è di questo che dobbiamo parlare. Sembrava che era la prima volta che giocavamo insieme. Basta con la scusa dell’esperienza».

Ma la verità, scrive Marca, è che la rosa del Valencia è la più giovane del campionato e “che lui stesso ha chiesto che i rinforzi invernali (sembra una chimera parlare al plurale) avessero esperienza e ritmo partita“.

Il Valencia ha totalizzato 20 punti in 17 partite, è a tre punti dalla retrocessione, “questo fine settimana, la situazione potrebbe passare da critica a drammatica“.

Le prossime tre partite del Valencia, contro Valladolid, Real Madrid e Girona, saranno fuori casa.

“In questo momento, è impossibile dire se sia uno svantaggio o un vantaggio, per come è l’ambiente”.

Anche Mundo Deportivo si sofferma sulla crisi del Valencia e di Gattuso in particolare.

“Centinaia di persone hanno protestato ai cancelli del Mestalla ritardando la partenza dei giocatori e c’è stata anche una scena che sarebbe potuta finire molto male con l’auto di Yunus Musah investita vigliaccamente da alcuni fan e “scappata” ad alta velocità sul marciapiede. Tempo prima, in sala stampa, il suo allenatore aveva inviato messaggi preoccupanti contraddittori. «Non è nel mio stile andare alla prima difficoltà», aveva risposto quando gli era stato chiesto di possibili dimissioni, ma poi ha ammesso la sua difficile situazione».