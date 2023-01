El Pais: “Gattuso ha detto ai suoi di lanciare lungo, ormai ha perso la bussola del gioco”

Valencia sconfitto dal Bilbao. “Squadra imbarazzante. Il tecnico ha tradito la sua idea di gioco e se stesso. La squadra ha toccato il fondo”

Gattuso perde ancora, questa volta in Copa del Rey contro L’Athletic Bilbao e i media spagnoli non risparmiano certo il tecnico italiano.

Da El Pais raccontano di un facile 1-3 dell’Athletic, “come un leone che sbadigliando e senza bisogno di mordere”, conquista la caldera di Mestalla.

La descrizione che da il quotidiano spagnolo chiarisce quale sia la situazione del club senza mezzi termini:

“Il Valencia perde in casa, condannato d’ora in poi a girovagare per il campionato con quasi nessun incentivo se non quello di invertire il declino, con il quale flirta pericolosamente. Battuta d’arresto per Gattuso, affaticato nella lotta con Singapore (la presidenza del club è di Singapore, ndr) per ottenere rinforzi prima della chiusura del mercato invernale. La sconfitta acuirà le critiche che già in settimana sono state sollevate in società nei confronti dell’operato del tecnico calabrese a causa dei suoi dubbi e dei momenti di blackout della squadra in campionato. Si sta preparando una tempesta su Suecia Avenue. Il club è prigioniero del ciclo negativo delle ultime tre stagioni. Gattuso bloccato e senza soluzioni. La partita della sua squadra è stata imbarazzante.”

Gattuso, continua El Pais, continua a ostentare un 4-3-3 piuttosto del 4-4-2 che si era imposto lui stesso. Anche diversi giocatori sono parsi fuori ritmo, come l’ex Milan Castillejo. Affondo El Pais sull’ex allenatore del Napoli:

“È stata talmente negativa la gestione del pallone del Valencia che Gattuso ha ordinato ai suoi di giocare direttamente con i lanci lunghi. Una decisione che ha stupito i tifosi disorientati come la squadra. Il triplo cambio al minuto 57, insieme al suo rifiuto di giocare palla, ha indicato che il tecnico calabrese aveva perso la bussola del gioco e aveva smarrito quella della stagione. Gattuso, pieno di dubbi, ha tradito la sua idea di gioco e se stesso. La squadra ha toccato il fondo.”

Sullo stesso tono, Marca:

“L’ Athletic si è qualificato per la semifinale di Coppa in un match che è diventato una lezione da Valverde a Gattuso. La pessima messa in scena ha causato una tempesta perfetta da cima a fondo. Cori contro Peter Lim, contro l’area, fischi all’approccio della squadra.“