Gattuso ha capito l’errore e a Riad andrà da Ancelotti per far pace (Gazzetta)

Ancelotti, non aspetta altro e come succede in tutte le famiglie del mondo, la faccenda si ricomporrà davanti a un piatto di spaghetti e a un bicchiere di vino buono

Il burrascoso rapporto tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, diventato tale dopo il subentro del tecnico calabrese alla guida del Napoli, potrebbe avviarsi verso una riappacificazione. I due al momento sono “litigati”, scrive la gazzetta dello Sport, ma nell’occasione della Supercoppa di Spagna a Riad, Gattuso ha intenzione di chiedere scusa al suo maestro.

Con il tempo Gattuso ha capito l’errore, più di educazione che di sostanza, e adesso è pronto a fare il passo decisivo. Sarà lui ad andare nell’hotel di Riad che ospita il Real Madrid per sancire la pace.

Errore che risale proprio al passaggio di testimone tra i due sulla panchina del Napoli, in quell’occasione Gattuso non solo non fece neanche una telefonata all’amico Ancelotti per anticipargli la situazione, ma poi si è più volte lamentato delle condizioni fisiche in cui Carlo aveva lasciato gli azzurri. Una situazione che ha molto pesato per Ancelotti

Ancelotti, che non aspetta altro e che ha sofferto per l’incrinarsi dell’amicizia (anche se mai lo ammetterà pubblicamente), c’è da giurarci che sarà sulla porta dell’albergo ad accogliere il suo Rino.

L’intervista rilasciata da Gattuso ad As, scrive ancora la Gazzetta, è stata la preparazione della Grande Pace di Riad.

E infatti, proprio come succede in tutte le famiglie del mondo, la faccenda si ricomporrà davanti a un piatto di spaghetti e a un bicchiere di vino buono. Poi ci sarà la partita: Carlo e Rino si siederanno sulle loro panchine, saranno avversari, daranno istruzioni ai loro giocatori, cercheranno di spingerli alla vittoria e, alla fine, tutto terminerà in un lungo e tenero abbraccio