Al serbo è stato concesso un nuovo visto, non ci sono più restrizioni alla frontiera per il Covid: giocherà gli Aus Open

Zitto zitto Djokovic è già in Australia, e stavolta dovrebbe restarci

Stavolta niente clamore, niente processi, niente deportazioni. Solo tennis. E’ passato solo un anno dall’espulsione a reti unificate di Novak Djokovic dall’Australia, e ci risiamo: il tennista serbo, fresco vincitore delle Atp Finals e mai vaccinato contro il Covid, è già in Australia e non teme ripercussioni. Stavolta giocherà gli Aus Open.

A novembre, il governo australiano gli ha concesso un nuovo visto, revocando la precedente decisione di annullarglielo “dopo aver considerato tutti i fattori rilevanti”. In Australia infatti sono state rimosse tutte le restrizioni alle frontiere relative al Covid, incluso l’obbligo di fornire prove dello stato di vaccinazione. Un portavoce di Tennis Australia ha confermato che Djokovic è atterrato martedì sera ad Adelaide, dove dovrebbe giocare l’Adelaide International a partire da domenica.

Il direttore dell’Australian Open Craig Tiley, che già l’anno scorso aveva accolto Djokovic nonostante le polemiche politiche, ha detto ai giornalisti che Djokovic sarà stato accolto bene dalla gente: “Ho molta fiducia nel pubblico australiano, un pubblico sportivo molto istruito, in particolare quelli che vengono al tennis, amano il loro tennis, amano vedere la grandezza, amano vedere il grande atletismo, le grandi partite”.

Nadal, che è a Sydney per prepararsi alla United Cup, ha detto che la presenza di Djokovic è “una buona cosa: un bene per il tennis, probabilmente per i tifosi”.