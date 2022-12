Szczesny: «Prima del rigore ho scommesso con Messi»

Il portiere della Polonia rivela che aveva scommesso con la Pulce: «Scommetto 100 euro che l’arbitro non darà il rigore». Ha perso, ma ha parato.

Wojciech Szczesny, il portiere della Polonia e decisamente uno dei migliori portieri di questo Mondiale in Qatar, ha raccontato in un’intervista alla tv norvegese TV2, un piccolo retroscena sulla gara disputata tra Polonia e Argentina. Il portiere della Juventus, ha infatti parato un rigore alla Pulce, il suo secondo penalty parato in questa edizione dei Mondiali, ne aveva già parato uno nel match contro l’Arabia Saudita. Need a penalty saved? Just call this guy 🤙🇵🇱@LaczyNasPilka | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ANHC1ADcug — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022 La curiosità, raccontata dall’estremo difensore della Polonia, riguarda proprio il rigore. Prima che l’arbitro lo decrete infatti, i due si sono parlati. «Abbiamo parlato prima del rigore. Gli ho detto ‘scommetto 100 euro che l’arbitro non darà il rigore’, e ho perso la scommessa contro Messi».

Szczesny ha poi spiegato: «Non so se è legale ai Mondiali, e probabilmente verrò punito per questo. Ma non mi interessa. E non lo pagherò neanche! A lui non interessa di 100 euro»

Sul rigore parato però non ha nascosto la sua soddisfazione, nonostante la vittoria dell’Argentina, «è bello parare il rigore a quello che penso sia il miglior calciatore di tutti i tempi. Come portiere è forse la migliore sensazione che puoi provare, e quando è in una Coppa del Mondo, è molto bello»

Szczesny è il secondo portiere (dal 1966) a parare un rigore ai Mondiali dopo averlo causato, dopo Joel Bats con la Francia contro il Brasile nel 1986.

Ieri serata al termine della gara con la Nazionale Szczesny, portiere bianconero, aveva parlato a Rai Sport anche del caos alla Juventus con parole benevole verso l’ex presidente Andrea Agnelli

«Dispiace tantissimo perché il presidente Agnelli è un grandissimo uomo, ma la vita calcistica va avanti e noi daremo tutto nonostante il caos successo negli ultimi giorni»