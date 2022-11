Senza Lautaro la migliore l’Argentina. Ma in quale regolamento quello su Messi è rigore?

Con Alvarez è un’altra musica. Bene anche MacAllister. Ma si dovrebbe parlare solo del rigore (poi sbagliato da Messi)

Senza Lautaro, rinasce l’Argentina. L’Albiceleste ha batte 2-0 la Polonia e si qualifica prima nel girone C, la Polonia seconda perché – nonostante la sconfitta – è davanti al Messico che ha vinto 2-1 contro l’Arabia Saudita.

Dopo due giornate finalmente (per loro) Scaloni ha cambiato la formazione, ha messo in panchina Lautaro Martinez e ha schierato Alvarez che gioca appena appena nel Manchester City. In mediana anche MacAllister. E hanno segnato proprio loro due.

Questa però è la seconda notizia della serata. La prima è l’assurdo rigore fischiato in favore dell’Argentina per un fallo (che solo il Var ha visto) di Szczesny su Messi. In realtà il portiere polacco è uscita su una palla alta, non è riuscito a prenderla, e poi è finito su Messi che aveva già colpito di testa. È lo stravolgimento del regolamento. L’arbitro è l’olandese Makkelie. Il portiere polacco della Juventus ha poi parato il rigore di Messi, si era sullo 0-0.