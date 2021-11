Euro 2020, insulti razzisti a Rashford, Saka e Sancho: tifoso condannato a 10 settimane di carcere

Il Crown Prosecution Service dà notizia della condanna a dieci settimane di reclusione al tifoso che, dopo la finale di Euro 2020 persa dall’Inghilterra contro l’Italia, l’11 luglio scorso, rivolse offese razziste ai tre rigoristi della Nazionale di Southgate, Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho, colpevoli di aver sbagliato a tirare i rigori decisivi per la vittoria.

Si tratta di un 52enne, Jonathon Best: è stato condannato a 10 settimane di carcere presso la Willesden Magistrates Court. Si era dichiarato colpevole di aver offeso via social i tre calciatori dell’Inghilterra. Si tratta di un manovratore di carrelli elevatori, catturato dopo che un suo collega e amico su Facebook, aveva indicato alla polizia il video incriminato, contenente le offese.

Elaine Cousins, del CPS, dichiara:

“Mentre la maggior parte della nazione è stata molto orgogliosa del fatto che l’Inghilterra ha raggiunto la sua prima finale internazionale in più di 50 anni, Jonathon Best ha usato Facebook per una raffica di abusi razzisti ai tre giocatori che hanno sbagliato i rigori. Ha usato i social media per denigrare pubblicamente questi tre giovani che hanno cercato di segnare per l’Inghilterra. Avvicinato da un amico di Facebook che gli ha chiesto di rimuovere il contenuto grossolanamente offensivo, Best ha risposto ‘è il mio profilo, posso fare quello che voglio’. Non c’è assolutamente spazio nel gioco, né altrove, per il razzismo. Il CPS si impegna a portare gli autori di crimini di odio alla giustizia quando ci sono le prove per farlo. Vorrei ringraziare l’individuo che ha segnalato questo terribile crimine d’odio e spero che questa accusa vada in qualche modo a educare e dissuadere le persone dal pubblicare odio sui social media.”