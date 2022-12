Pogba se le cerca, pubblica un altro video e i tifosi insorgono: «Pagliaccio, ora fatti male un’altra volta»

Commenti impietosi: “hai rotto i coglioni”, “riposati che quest’anno hai fatto troppo”, “ormai non sei più un calciatore, sei un influencer”

Pogba non smette di far parlare di sé ma non per le sue gesta calcistiche. Dopo che nei giorni scorsi i tifosi della Juve erano insorti contro di lui, fermo praticamente da inizio stagione, come dimostrano i commenti alla foto pubblicata su Instagram da Pogba.

Nelle ultime ore ha pubblicato un altro video su Instagram dove fa finta di sciare sulla neve. Una chiara risposta alle critiche piovute sui social sulla scarsa professionalità mostrata dal giocatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

I commenti variano dai più diplomatici:

“Paul quando un giocatore che guadagna così tanto non ha giocato nemmeno un minuto a causa delle due scelte scellerate di gestione, dovrebbe tenere per sé la sua vita privata. I tifosi sarebbero arrabbiati con te anche se la Juve fosse prima in campionato e Champions. Figuriamoci ora. Non ti frega nulla della Juve”

A quelli più duri: “basta a fa il pagliaccio, hai rotto i coglioni“, e ancora “Ma vatti ad allenare stupido. 6 mesi per un menisco“.

Già qualche giorno fa avevamo raccolto la rabbia di diversi tifosi juventini:

Nel frattempo i tifosi sembrano aver perso la pazienza. Lo dimostrano i commenti alla foto pubblicata su Instagram da Pogba, in vacanza sulla neve. Un’immagine che mostra il Polpo sorridente, con il sole alle spalle, in tenuta da sci. Una foto che però ai tifosi della Juventus, che aspettano di vederlo finalmente in campo, proprio non è piaciuta.

I commenti sono impietosi. La maggior parte dei tifosi invita il calciatore bianconero a pensare ad allenarsi meglio, piuttosto che a godersi il sole e la neve.

C’è chi gli dice:

«Ti voglio bene, però se vai a sciare come minchia ti riprendi dagli infortuni?»

E ancora:

«Mi raccomando, fatti male di nuovo»

«Un buon influencer non un calciatore»

«Sì riposati, che hai fatto troppo quest’anno».

«Fai anche Snowboard con un ginocchio rotto? Vai a lavorare (e sono juventino) vergognati somaro!»

«lo stipendio lo usi per fare le settimane bianche e sbocciare a courma?»

Questa mattina il Corriere dello Sport:

“Uno che fin qui non ha ancora disputato un solo minuto di gioco: la controversa gestione dell’infortunio già in estate non aveva convinto i tifosi, i continui ritardi anche dopo l’intervento chirurgico hanno spazientito pure i più accaniti sostenitori del Pogback. Intanto sui social si vedono tutte le versioni del Polpo: quello che balla in casa e alla cena di Natale della squadra, quello che non si nega il viaggio a Doha per tifare Francia, quello che si concede persino le gite fuori porta sulla neve nonostante tutti quei rischi connessi e magari evitabili per il suo ginocchio”.