I tifosi della Juve contro Pogba in vacanza sulla neve: «Hai rotto il cazzo. Vai a lavorare, somaro»

La pazienza sembra essere finita, la rivolta social: «lo stipendio lo usi per fare le settimane bianche?», «se vai a sciare come minchia ti riprendi dagli infortuni?»

Quando tornerà in campo Paul Pogba? Quando collezionerà la prima presenza ufficiale nella sua esperienza bis alla Juventus? Domande che per ora non hanno una risposta certa, anche perché le cose non sono andate come da copione. Il centrocampista francese, finito ko prima dell’inizio della stagione, è stato costretto anche a saltare i Mondiali. Alla ripresa della Serie A, Massimiliano Allegri dovrà fare ancora a meno di lui per non correre rischi di “ricadute”. Nel frattempo i tifosi sembrano aver perso la pazienza.

Lo dimostrano i commenti alla foto pubblicata su Instagram da Pogba, in vacanza sulla neve. Un’immagine che mostra il Polpo sorridente, con il sole alle spalle, in tenuta da sci. Una foto che però ai tifosi della Juventus, che aspettano di vederlo finalmente in campo, proprio non è piaciuta.

I commenti sono impietosi. La maggior parte dei tifosi invita il calciatore bianconero a pensare ad allenarsi meglio, piuttosto che a godersi il sole e la neve.

C’è chi gli dice:

«Ti voglio bene, però se vai a sciare come minchia ti riprendi dagli infortuni?»

e chi invece lo invita ad andare ad allenarsi

«Vai ad allenarti fratello. Il tuo tempo sta finendo»

E ancora:

«Mi raccomando, fatti male di nuovo»

«Un buon influencer non un calciatore»

«Sì riposati, che hai fatto troppo quest’anno».

«Fai anche Snowboard con un ginocchio rotto? Vai a lavorare (e sono juventino) vergognati somaro!»

«lo stipendio lo usi per fare le settimane bianche e sbocciare a courma?»

«Bravo mongolo, scia, intanto ti paghiamo lo stipendio per non operarti nella speranza di andare ad un mondiale».

«Ottima idea sciare senza un menisco Paul»

Insomma, i tifosi hanno decisamente perso la pazienza. Il commento più frequente è uno:

«Hai rotto il cazzo ti devi allenare».

Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport scriveva del ritardo nel rientro di Pogba.

“pare difficile immaginarlo in campo per il big match del 13 gennaio al Maradona contro il Napoli. Più facile che il battesimo bis del Polpo avvenga a febbraio, decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Già, perché il centrocampista francese (che ieri era a Doha per assistere alla finale, invitato dalla Francia) è fuori ormai da 5 mesi e ne sono passati tre e mezzo dall’intervento che avrebbe dovuto risolvere i suoi problemi al menisco del ginocchio destro, lesionato a fine luglio durante la tournée in Usa.”