Piers Morgan: «La foto della Germania a bocche cucite è una cosa patetica, quanta ipocrisia»

Il giornalista intervistato dal Telegraph: “Voglio proprio vedere se Lineker protesterà contro Usa o Messico tra quattro anni”

Piers Morgan. Dall’intervista-scoop a Cristiano Ronaldo il popolare – e controverso – giornalista inglese è diventato quasi un brand. Le bordate di Cr7 contro il Manchester United lo hanno rilanciato, e ormai è ovunque. Il Telegraph l’ha intervistato e lui, fedele alla sua natura polemica, ne ha dette un po’.

“I Mondiali mi stanno divertendo. Mi dispiace se questo offende i segnalatori di virtù. C’è un’indignazione selettiva per il Qatar che è completamente esagerata. L’intera questione della fascia va dritta al cuore. Ci è stato detto dalla Federcalcio e da Harry Kane che lui e altri capitani europei avrebbero indossato la fascia. Era una posizione morale che avrebbero preso per giustificare l’andare ai Mondiali. Ottimo. Buon per te. Tuttavia, hanno ceduto nel momento in cui sono stati minacciati di cartellino giallo. Che razza di principio è? Se si sciolgono al primo segno di un cartellino agitato in faccia è imbarazzante. Mostra il problema di fondo: che alla fine è un segnale di virtù, senza alcun vero nucleo di principio”.

Piers Morgan è ancora più caustico riguardo al gesto dei tedeschi, la foto con le mani sulla bocca: “Una delle cose più patetiche che abbia mai visto”.

Il Telegraph racconta che Morgan in Qatar sta facendo la bella vita. “Trascorre una serata allo spudoratamente ostentato Nusr-Et Steakhouse, cercando, con risultati contrastanti, di emulare la tecnica del rovescio della mano del proprietario Salt Bae per condire un controfiletto in foglia d’oro. È anche un ospite fisso nel gigantesco studio all’aperto della Fox sulla Corniche, prendendo in giro Alexi Lalas, l’ex difensore centrale degli Stati Uniti, sulla sua interpretazione stonata di The Star-Spangled Banner”.

“La ritrovata ammirazione di Morgan per il Qatar – scrive il quotidiano inglese – è incoerente con i suoi commenti passati”. Gira un suo vecchio tweet, poi cancellato, del giugno 2015, quando scrisse: “Russia e Qatar devono annullare i loro Mondiali. Entrambe le offerte sono impantanate nella corruzione e tramite Blatter e i suoi compari della Fifa”.

Lui un po’ conferma: “Anche se finora non ho visto prove che qualcuno del Qatar sia stato corrotto, la Fifa è stata piena di corruzione, e questa è una vergogna”, dice. “L’intera faccenda è stata un vero e proprio racket. Il processo di assegnazione dei Mondiali a Russia e Qatar ha fatto schifo. Ma anche l’Inghilterra era all’asta. Ricordo alla gente che l’ultima volta che abbiamo ospitato la Coppa del Mondo e l’abbiamo vinta, era illegale essere omosessuali nel Regno Unito. Questo deve essere un test di realtà sulle nostre posizioni morali nei confronti di altre regioni del mondo”.

Chiama in causa il suo “amico” Gary Lineker. “Ha fatto il suo sermone sulla montagna all’inizio di questa Coppa del Mondo, ma non l’ha fatto all’inizio di Russia 2018. Vorrei chiedergli perché, visto che la Russia aveva invaso la Crimea quattro anni prima. E cosa farà tra quattro anni, quando il torneo sarà diviso tra Stati Uniti, Canada e Messico? Criticherà il Messico per la sua pessima situazione in materia di diritti umani? Attaccherà le leggi americane sulle armi o le leggi sull’aborto? Scommetto la tua vita che non lo farà. E questo, per me, è ipocrisia”.

“Il 25% del nostro gas viene dal Qatar. Siamo nel bel mezzo di una crisi energetica. Senza il gas del Qatar, con il quale siamo stati in rapporti abbastanza ragionevoli, saremmo nel proverbiale torrente senza una pagaia. Eppure nessuno in Gran Bretagna che ha martellato il Qatar sembra saperlo o pensare che sia lontanamente rilevante”.