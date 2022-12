«Osceni i festeggiamenti di Martinez contro Mbappe», la Francia indignata con gli argentini

Il presidente della federazione francese scrive alla federazione argentina: «trovo questi eccessi anormali. Abbiamo avviato diverse procedure. È molto scioccante»

Il presidente della federazione di calcio francese, Noel Le Graet, ha scritto al presidente della federazione argentina chiedendogli spiegazioni sui festeggiamenti dei giocatori dell’albiceleste. In particolar modo l’indignazione è dovuta verso il Dibu Martinez. Il portiere è ha schernito più volte Mbappé, prima negli spogliatoi quando è stato chiesto un minuto di silenzio per il giocatore del Psg e poi durante i festeggiamenti, quando ha mostrato un bambola con la foto del francese.

La Graet, in un intervista a Ouest-France ha dichiarato

«Ho scritto al mio omologo della Federazione argentina, trovo questi eccessi anormali, nell’ambito di una competizione sportiva, e ho difficoltà a capire. Questo è troppo. Il comportamento di Mbappé è stato esemplare»

La scherno da parte degli argentini non si è fermato solo a Mbappé. Come rivela Le Perisien ad essere presi di mira sono stati anche Randal Kolo Muani e Aurélien Tchouaméni, che hanno dovuto bloccare i commenti per i troppi insulti razzisti ricevuti. Il presidente della federazione francese ha condannato l’episodio sporgendo denuncia e dichiarando

«Abbiamo avviato diverse procedure. È molto scioccante. Sono ragazzi che hanno dato il meglio di sé affinché la squadra francese avesse successo. È importante che li sosteniamo.»

A sostegno dei giocatori francesi si sono espressi molte personalità dello Sport non solo. Tra le varie voci che hanno condannato i giocatori argentini c’è anche il deputato francese Karl Olive che si è detto scandalizzato condannando il gesto di Martinez, dopo la vittoria di miglior portiere:

«Quando vedo il modo osceno con cui ha brandito il suo trofeo di miglior portiere del torneo, vorrei che la Fifa glielo togliesse. Mostrare una bambola broccata o questa cassa di legno con la foto di Kylian Mbappé è insopportabile».