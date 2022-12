L’Atalanta diventa una società a responsabilità limitata

Abbandonata la forma della Spa. Una scelta ratificata il 27 dicembre, fatta per snellire la gestione del club. Il patrimonio netto resta invariato

Il 27 dicembre l’Atalanta si è trasformata da società per azioni (Spa) a società a responsabilità limitata (Srl). Il cambiamento è stato sancito dall’assemblea straordinaria degli azionisti del club, tenutasi in uno studio legale di Milano. Il via libera è arrivato all’unanimità.

Come spiega L’Eco di Bergamo, l’Atalanta resta una società di capitali, con la differenza che dalle ‘azioni’ si passa alle ‘quote’. Le Srl godono di una normativa più semplice rispetto a quanto disciplinato invece per le Spa. Una scelta fatta unicamente per snellire la gestione del club. Il patrimonio netto dell’Atalanta (pari a 177,2 milioni) non subisce alcuna variazione.

Si tratta della quinta “Srl” in Serie A dopo Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e Spezia.