Inzaghi: «Il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario, ma ci credo»

Durante “I Re del Calcio 2022” anche Pioli: «Poi se il Napoli continua a fare questo ritmo, arriva a 100 punti e vince meritatamente il campionato»

L’allenatore dell’Inter, premiato da Mediaset insieme a Pioli e Ancelotti come “I Re del Calcio 2022”, durante una omonima trasmissione andata in onda ieri sera. Inzaghi ha espresso la sua opinione sul campionato in corso e sulla possibilità di conquistare il campionato.

«Ci credo, assolutamente. Il Napoli ha fatto finora qualcosa di straordinario, che ha amplificato gli errori delle altre squadre, a partire dall’Inter. L’anno scorso eravamo tutte nel giro di tre punti in classifica. Ma ci credo».

Sulla prima stagione all’Inter ha dichiarato:

«Alla prima stagione alla guida dell’Inter direi che abbiamo fatto molto bene. Abbiamo centrato la qualificazione in Champions agli ottavi dopo dieci anni che i tifosi la aspettavano, ce la siamo giocata al meglio col Liverpool. E’ stata una grande stagione che sarebbe potuta diventare straordinaria con lo scudetto».

Inzaghi torna proprio sullo scudetto mancato e sulla rivalità con il Milan di Pioli:

«Con Pioli alla Lazio c’era un ottimo rapporto, si rimaneva anche a tavola a parlare. E’ una bellissima persona, negli anni ci siamo incontrati tante volte ma tra di noi c’è sempre stato grande rispetto reciproco. C’è anche chi dice che c’era un fallo su Sanchez sul gol di Giroud e che l’arbitro a tre metri avrebbe potuto fischiare. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, i fatti dicono che purtroppo quel derby lo abbiamo perso».

Anche Pioli crede nella rimonta e durante l’intervista del giornalista Alberto Brandi ha ripetuto il mantra:

«Bisogna pensare che si possa pensare a vincere lo scudetto. Poi se il Napoli continua a fare questo ritmo arriva a 100 punti e vince meritatamente il campionato. Noi siamo ambiziosi e non abbiamo intenzione di arrenderci».