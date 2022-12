Attesa dell’avversario e contropiede, la strategia di Inzaghi contro il Napoli (CorSport)

Contro il Sassuolo, in amichevole, Inzaghi ha provato sia la formazione che l’atteggiamento che metterà in campo a San Siro il 4 gennaio

L’atteggiamento adottato dall’Inter contro il Sassuolo sarà lo stesso che la squadra di Inzaghi metterà in campo contro il Napoli.

“Ad ogni modo, contro il Sassuolo, Inzaghi non ha provato soltanto la formazione, ma pure l’atteggiamento che l’Inter avrà con il Napoli. Aspettare i neroverdi, infatti, è stata una scelta precisa, studiata per aprirsi gli spazi in contropiede o in ripartenza. Come presumibilmente vorranno fare i nerazzurri contro gli uomini di Spalletti. Dzeko, accorciando, ha fatto il regista avanzato, smistando il gioco e lanciando i compagni in profondità”.

Contro il Sassuolo, scrive il Corriere dello Sport, ha funzionato anche il pressing nerazzurro,

“che ha fruttato diversi palloni recuperati, tra cui quello del gol. E anche la fisicità interista, in ottica Napoli, è un elemento di cui tenere conto. Così là dietro, Onana, che proprio contro il Sassuolo aveva debuttato in campionato, non ha mai veramente rischiato”.

Un dato positivo, scrive il quotidiano sportivo, visto che in trasferta i gol subiti sono stati finora un tallone d’Achille per la squadra di Inzaghi.

“Che sia il segnale di un’inversione del trend?”.