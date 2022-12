Infortunio gravissimo per Quagliarella, si ipotizza il ritiro

L’edizione odierna di Repubblica Genova si sofferma sull’infortunio occorso all’attaccante della Sampdoria ed ex Napoli Fabio Quagliarella. Il timore che trapela in casa Sampdoria è che possa trattarsi del legamento crociato, tanto da mettere a rischio la carriera dell’attaccante.

“Sul finire del secondo allenamento Fabio Quagliarella ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e sarà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore”. C’è molta preoccupazione in casa blucerchiata, si teme un interessamento dei legamenti, è possibile anche un ritorno anticipato in Italia. Dovesse essere necessario l’intervento chirurgico, data l’età (quasi 40 anni), si potrebbe persino ipotizzare una chiusura anticipata della carriera.

Se ne saprà di più nella giornata di oggi in merito all’infortunio di Quagliarella. Se lo stop dovesse essere più lungo del previsto il club blucerchiato, coinvolto nella cessione di Caputo all’Empoli, potrebbe operare sul mercato. Per il momento il trasferimento di Caputo all’Empoli è più che in dubbio, a meno che la Sampdoria non trovi una doppia alternativa nelle prossime settimane.