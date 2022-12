Il Napoli ogni tanto perde, in genere in gare teoricamente «inutili» (Corsport)

L’amichevole col Villarreal (persa 3-2) almeno è servita a Spalletti per assecondare la legge dei grandi numeri

La sconfitta del Napoli nell’amichevole col Villarreal, commentata da Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

il Napoli ogni tanto perde, in genere succede in gare teoricamente «inutili», e l’amichevole almeno è servita a Spalletti per assecondare la legge dei grandi numeri. Il 2-3 con il Villarreal è chiaramente indolore, non lascia tracce – nè indicazioni – e rimane lì come spartiacque tra un calcio sperimentale e quello autentico da riscoprire. 3-2 per il Villarreal, che a Spalletti darà noia o forse no, chi può dirlo?, però un po’ di palleggio, vari svarioni e la banale consapevolezza ch’è meglio adesso.

se c’è un retrogusto amarognolo, Spalletti può coprirlo con piccole ma significative tracce di Kvara, con il solito Osimhen, con il sacrificio di Mario Rui, con l’attesa che gli consegnerà il suo Napoli subito, perché quelli del Mondiale stanno tornando.