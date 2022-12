I giornali spagnoli fanno a pezzi Luis Enrique: «Non ha segnato un gol al Marocco»

La sua frase “il risultato per me conta zero” ora suona come un epitaffio. Ai rigori gli spagnoli avevano la paura in faccia».

Arrivano le prime reazioni dalla Spagna. El Mundo titola “Il grande fiasco della Spagna si consuma in disastrosi rigori contro il Marocco”.

Il quotidiano punta il dito sul possesso palla sterile: “La squadra, dominante per 120 minuti, non è riuscita a segnare un gol contro un avversario molto inferiore“.

La Spagna è caduta ai calci di rigore sotto il “terribile“, così lo definisce el Mundo, tifo di 40.000 marocchini.

“La Spagna ha un’idea e l’ha difesa fino alla fine, ma quell’idea ha delle crepe e un torneo così non perdona. La Spagna è caduta su un rivale molto inferiore al quale sono bastati sudore e autostima per resistere fino al precipizio e, una volta lì, spingere una squadra tremante, morta prima di calciare il primo rigore.”

Adesso parola a Luis Enrique, spetta a lui decidere se mollare o continuare con la filosofia del tiki-taka. Poi el Mundo punta il dito contro i giocatori: “Senza giocatori che trasformano il predominio in gol, senza calciatori decisivi che risolvono i Sudoku, è difficile pensare a traguardi più alti.”

Troppo poco esperti secondo il quotidiano che non è l’unico a pensarla così. Marca, infatti, titola “Il fiasco di una Spagna mediocre”. Marca è incredulo su come la Roja non sia riuscita a segnare nemmeno un rigore visti i tanti campioni in campo.

Scrive Marca: “Come in Messico 1986, Corea 2002 e Russia 2018, la Spagna esce dalla competizione in una specialità alla quale è arrivata con la paura in faccia. La squadra non ha messo a segno nessuno dei tre tiri e ha reso Bono, con due parate, un eroe“.

Fa notare Marca come la Spagna abbia vinto solo la prima partita del Mondiale contro il Costa Rica, pareggiando contro la Germania e perdendo contro il Giappone. Il Marocco, alla fine, è stato la realizzazione di un epilogo forse già scritto.

Marca sentenzia così: “Non avrebbe dovuto arrivarci in nessun momento (ai rigori, ndr). La selezione era invischiata nella sua solita razione di passaggi. Non è un luogo comune: senza tirare in porta non puoi vincere una partita.”

Smorza i toni As: “La Spagna muore come in Russia”, riferendosi all’eliminazione del Mondiale in Russia. Poi però si sofferma sulle parole di Luis Enrique: ” ‘Il risultato conta zero per me’, ha detto Luis Enrique nel precedente. Quella frase ora suona come un epitaffio. La Roja ha giocato male ed è caduta clamorosamente ai rigori contro il Marocco, che entra nella storia dei Mondiali. Non aveva mai raggiunto i quarti di finale prima. La Spagna, intanto, la Spagna dei mille passi, dovrebbe ritirarsi per un po’ nell’angolo del pensiero“.

Sulla stessa linea il Mundo Deportivo che apre: “La Spagna crolla ai rigori contro il Marocco”. Sulle sue pagine si legge ancora la parola “fiasco”. Più diplomatico El Pais che titola semplicemente: “La Spagna, eliminata dai Mondiali dopo aver perso ai rigori contro il Marocco”

Con questa eliminazione la Spagna ha stabilito un nuovo record che consola un minimo i tifosi italiani. Infatti, con la sconfitta subita dal Marocco, la Spagna supera l’Italia e l’Inghilterra come nazione che è stata eliminata più volte ai rigori ai Mondiali, 4 volte con quella di stasera.