Gravina: «Molto soddisfatto del parere della UE sulla Superlega»

Il numero uno della Figc: «Ritengo che tutte le componenti della famiglia del calcio europeo e mondiale debbano unire per superare le difficoltà contingenti e per sviluppare il calcio a tutti i livelli».

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a proposito del parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue sul tema del monopolio UEFA, si è detto molto soddisfatto

«Sono molto soddisfatto del parere dell’avvocato generale della Corte UE, perché è perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla nostra Federazione e dalla UEFA sin dall’annuncio della cosiddetta Superlega. Il sistema sportivo, sia europeo che mondiale, non può prescindere dal riconoscimento delle organizzazioni internazionali UEFA e FIFA ed è in questo quadro che vengono promossi la democrazia interna, il modello organizzativo piramidale e il merito sportivo».

Il numero uno del calcio italiano ha continuato

«Confidando nella stessa impostazione anche nella sentenza della Corte, ritengo che tutte le componenti della famiglia del calcio europeo e mondiale sia uniscano per superare le difficoltà contingenti e per sviluppare il calcio a tutti i livelli».

L’avvocato generale della Corte di giustizia europea, il greco Athanasios Rantos, si era espresso in favore di Uefa e Fifa, difendendo il loro diritto di impedire ai club di unirsi a campionati “separatisti”. Secondo Rantos il comportamento di Uefa e Fifa è compatibile con le leggi antitrust dell’UE.

La Uefa aveva accolto con favore la decisione «Le regole della FIFA e della UEFA che sottopongono a una autorizzazione preventiva qualunque nuova competizione calcistica sono compatibili con il diritto dell’Unione Europea. La Superlega è libera di organizzare la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell’ecosistema UEFA e FIFA, ma non può tuttavia, parallelamente alla creazione di tale competizione, continuare a partecipare a competizioni organizzate dalla Fifa e dalla Uefa senza la preventiva autorizzazione di tali federazioni», afferma Rantos nel documento.