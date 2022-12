Fonseca: «Il Napoli è una squadra fortissima. Osimhen è l’esempio di ciò che si può trovare in Francia»

A Sky Sport: «Del Napoli si parla in tutta Europa, mi piace moltissimo. Per noi è un test, non siamo abituati a giocare con certe squadre»

L’allenatore Lille, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima dell’amichevole contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Ha speso parole molto importanti per il Napoli, definendo la squadra di Spalletti una squadra fortissima, un ottimo test per il Lille, che non è abituato ad avversarie di tale spessore. Del Napoli, ha detto Fonseca, si parla in tutta Europa. Ha parlato anche di Osimhen, lo ha definito un esempio pregnante della qualità che è possibile trovare in Francia, tra i calciatori.

“Non dimentichiamoci che il Napoli è una delle migliori in Italia e in Champions, una squadra fortissima. Noi vogliamo fare una partita con la nostra identità, ma vogliamo fare la nostra gara, deve essere un test per noi che non siamo abituati a giocare contro certe squadre. Del Napoli si parla in tutta Europa, mi piace moltissimo. Osimhen è forte e ha fatto bene al Lille, è un buon esempio di ciò che possiamo trovare in Francia”.

Ieri, in un’intervista al Corriere dello Sport, Fonseca aveva parlato del Napoli definendolo una dimostrazione di strategia intelligente sul mercato. Il club di De Laurentiis ha dimostrato che si possono vendere giocatori importanti e migliorare, senza indebolirsi affatto.

«Sta andando fortissimo. Sia in Serie A che in Champions. È la dimostrazione di una strategia intelligente. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono. Vincerà lo Scudetto? Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata».