Fonseca: « Il Napoli è la dimostrazione di una strategia intelligente»

Fonseca: «Il Napoli vincerà lo Scudetto? Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata».

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e ora al Lille, nelle prossime ore affronterà in amichevole il Napoli. Si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport, partendo dalla finale del Mondiale. Queste le parole di Fonseca, allenatore del Lille:

«Una delle più belle della storia, credo. Quante emozioni. Quanti colpi di scena».

Poi sul Napoli che affronterà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona: «Sta andando fortissimo. Sia in Serie A che in Champions. È la dimostrazione di una strategia intelligente. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono. Vincerà lo Scudetto? Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata».

Sulla proposta del Lille: «Ho accettato questa proposta perché mi hanno affidato un progetto di valorizzazione nel quale posso proporre la mia idea di calcio. È un anno zero, vediamo dove possiamo arrivare. Proveremo a raggiungere le prime posizioni ma senza essere ossessionati dalla classifica. A parte il Psg, nella Ligue 1 ci sono sette-otto squadre che possono giocarsi gli altri posti».

Il caso Cristiano Ronaldo: «Difficile giudicare da fuori. Cristiano veniva da un’estate senza preparazione, non era nelle migliori condizioni. Non era facile per Fernando Santos decidere come utilizzarlo. Tendo a supportare le idee degli altri allenatori, soprattutto se guidano il Portogallo. Leao, il miglior giocatore della Serie A, stava in panchina: c’erano tanti giocatori forti nel gruppo. Era un problema di difficile gestione, davvero».