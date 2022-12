Dopo Ochoa, la Salernitana punta Isco (CorSport)

L’affare è complicato. Lo stipendio e le ambizioni del giocatore, che in carriera ha vinto ben cinque Champions League con il Real Madrid, sono ostacoli importanti

La Salernitana sogna Isco. Dopo l’arrivo del portiere Ochoa, il club campano prova un altro, clamoroso, colpo a parametro zero. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista spagnolo è svincolato da quando ha trovato l’accordo sulla rescissione del contratto con il Siviglia, su espressa indicazione del mister Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino è stato infatti decisivo per l’addio del calciatore. Di recente ha dichiarato:

«Il mio ruolo è di lavorare con i giocatori a disposizione. Isco ha qualità chiare come dimostra la sua carriera. La decisione su chi va via o chi resta è del club, non dell’allenatore. Lavoro con i giocatori che ho e faccio in modo che arrivino nelle migliori condizioni. Isco non ha giocato le ultime amichevoli perché nell’ultimo periodo non è stato come il resto dei giocatori».

Il rapporto tra Sampaoli ed Isco non è mai decollato e si è optato per una risoluzione del contratto. L’affare con la Salernitana resta molto complicato. Lo stipendio e le ambizioni del giocatore, che in carriera ha vinto ben 5 Champions League con la maglia del Real Madrid, rappresentano degli scalini importanti per portare Isco alla Salernitana.

Nel frattempo la Salernitana è in attesa: prima di dare una risposta definitiva, l’ex Real vuole capire se arrivano offerte da club più prestigiosi.