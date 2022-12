Binotto: «Il compito più difficile alla Ferrari è stato dire a Vettel che non avrebbe rinnovato»

A Marca: «È stato un momento importante anche per la mia carriera. Attraverso le difficoltà, diventi più forte».

Interpellato da Marca, l’ex Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha dichiarato che la cosa più difficile che si è trovato a fare durante la sua permanenza a capo della Scuderia è stata l’essere stato costretto a licenziare Sebastian Vettel.

«Seb è un grande pilota e non è una cosa che penso solo io. Basta solo vedere cosa ha realizzato: è qualcosa di fantastico, eccezionale, incredibile… Alla Ferrari siamo stati fortunati ad averlo in squadra per sei anni importanti. Ha contribuito molto come pilota, ma soprattutto ha contribuito molto come persona. È un fatto inconfutabile che tutti i ferraristi amano ancora Sebastian. Sono stati anni incredibili. È stato molto difficile per me dovergli dire che non gli avremmo rinnovato il contratto. Quello è stato forse il compito più difficile che ho affrontato in tutta la mia carriera perché quando ami una persona così e ti piace molto lavorare con lui è sempre difficile arrivare alla fine e dover eseguire quella decisione che hai già preso. È stato un momento importante anche per la mia carriera. Attraverso le difficoltà, diventi più forte. Ma è quella che ricorderemo come la più difficile».

Vettel è stato licenziato nel 2020. Il quattro volte campione del mondo ha lasciato la Ferrari dopo sei anni e 118 gare. Ha vinto 14 gare vestito di rosso e ha ottenuto 55 podi. Ha messo in difficoltà Lewis Hamilton nel 2017 e nel 2018. Poi le sue prestazioni sono calate ed è stato costretto a trasferirsi all’Aston Martin, dove alla fine ha trascorso un paio d’anni. Alla fine, stanco di passare inosservato in pista (fuori si è fatto notare con le sue altisonanti dichiarazioni) ha scelto di ritirarsi.