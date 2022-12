“Il compito di Luis de la Fuente non sarà semplice. Magari li farà risaltare e noi alzeremo loro il voto”, ma di tempo ce n’è poco

As: Luis Enrique era da biasimare per quello che è, ma la Spagna non ha giocatori eccezionali

As commenta l’insediamento di Luis de la Fuente sulla panchina della Spagna. Il nuovo commissario tecnico è tranquillo con la rosa che dovrà gestire, perché conosce già tutti, li ha cresciuti quando erano ragazzini pronti ad obbedire. Ma il problema è che la Spagna non ha giocatori eccezionali.

Il quotidiano spagnolo scrive:

“Un altro allenatore, un’altra volta. Gli allenatori che non hanno raggiunto un alto livello come calciatori o un buon curriculum in panchina spesso hanno difficoltà a farsi valere contro rose costose, piene di giocatori con arie da star. Ma De la Fuente è al sicuro, perché la rosa che deve gestire, che è composta da tutti gli spagnoli maggiorenni, è già passata per la maggior parte dalle sue mani e in una fase ideale, quando erano ragazzini disposti a obbedire che hanno trovato in lui una guida adeguata che li ha portati a superare difficoltà e a vincere titoli”.

Non sarà però un compito facile per de la Fuente, subentrato dopo l’eliminazione della Spagna dal Mondiale. As continua:

“Luis Enrique è da biasimare per essere così com’è, ma non per il fatto che abbiamo molti giocatori notevoli ma che nessuno di loro è eccezionale. Chissà, forse De la Fuente li farà risaltare e noi alzeremo il loro voto. O forse alcuni di quelli che stanno apparendo e sono ancora nell’età della progressione prenderanno piede. In ogni caso, l’inizio sarà difficile, perché il nuovo ciclo inizia il 25 marzo ricevendo la Norvegia di Haaland, nelle qualificazioni per Euro 2024 in Germania, e il 28 visiteremo la Scozia a Glasgow per lo stesso motivo”.