Al Napoli piace Cheddira del Bari, trattativa in famiglia per i De Laurentiis (CorSport)

L’idea è prendere subito l’attaccante 24enne e lasciarlo in prestito al Bari fino a fine stagione. Su Cheddira ci sono anche Torino, Samp e lo Sporting

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, bussa alla porta del figlio Luigi, presidente del Bari per acquisire Walid Cheddira, protagonista nel Mondiale in Qatar con il Marocco. Ne scrive il Corriere dello Sport. L’obiettivo è prenderlo a gennaio per averlo a disposizione a fine stagione. Cheddira è attaccante, capocannoniere della Serie B con Brunori, ha 24 anni.

“Cheddira, attualmente al centro di un vortice di mercato che coinvolge un po’ di squadre italiane – Torino e Samp- e anche europee – lo Sporting – è finito nei radar azzurri. Non per questa sessione, però: Walid rientra in un progetto a lunga gittata e dunque per la prossima stagione. Per giugno: il piano potrebbe essere quello consolidato, andato già in scena più volte negli anni precedenti, e dunque chiudere subito l’affare e poi lasciare il giocatore in prestito alla base fino alla fine della stagione. Il Bari, del resto, non ha alcuna intenzione di cedere il frontman del suo attacco nelle prossime settimane: è in corsa per la promozione, del resto, e ha l’ambizione giustificata e supportata dai risultati di ritornare in A”.

Finora, con il Bari, Cheddira ha segnato 14 gol in 15 partite: 9 in campionato e 5 in Coppa Italia.

“Il suo nome, insomma, è rimbalzato sui taccuini di molti direttori e di molti club e in questa bagarre hanno fatto il loro ingresso anche Giuntoli e il Napoli. il primo club acquistato dalla famiglia De Laurentiis: c’è poco da dire se non che sarebbe stato assurdo non valutare seriamente la possibilità di prendere dal Bari, il secondo club di proprietà di DeLa, uno degli elementi migliori. Si vedrà. Con calma: la storia sarebbe comunque proiettata alla prossima stagione. E poi c’è sempre da valutare la volontà del giocatore. Un attaccante con mercato e voglia di continuità”.