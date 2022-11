Cheddira, bomber del Bari, va ai Mondiali con il Marocco

Capocannoniere in Serie B con 9 gol, ringrazia la società: «L’effetto Bari è stato quasi fondamentale. «È un punto di partenza, vedremo dove arriverò»

Walid Cheddira, attaccante del Bari, è stato convocato dal ct Hoalid Regragui per far parte della rosa del Marocco per Qatar 2022. La punta dei galletti è capocannoniere in Serie B con 9 gol. La prima convocazione era arrivata la scorso settembre grazie al grande impatto avuto. L’ex Parma, 24 anni, dopo la grande soddisfazione per la prima chiamata, commenta così la sua partecipazione ai Mondiali:

«È un’emozione che si può descrivere con una parola sola, unica, perché partecipare a un Mondiale è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio: è un’emozione strepitosa oltre che un onore rappresentare la propria nazione in questa competizione».

Il giocatore ci tiene molto a ringraziare la società:

«L’effetto Bari è stato quasi fondamentale, partire così, in una piazza come questa, ha ampliato un po’ il tutto, un certo exploit è stato importante farlo proprio a Bari e sono contento così. Non è frutto del caso, dietro ci sono anni di sacrifici e di lavoro, io so benissimo cosa ho passato e cosa ho dovuto fare per arrivare fin qua. Sto vivendo un sogno e sono consapevole di viverlo, quel che ho fatto è sotto gli occhi di tutti, anche se non pensavo di arrivare a questo livello in questo momento della stagione».

Dove può arrivare:

«Dove posso poi arrivare non lo so, perché questo è solo un punto di partenza, lo sapremo dire solo con tempo dove arriverò. Però mi guardo sempre dietro, ricordandomi da dove vengo, perché altrimenti si rischia di fare il fenomeno senza concludere nulla: io sono sempre lo stesso, con la stessa umiltà e la voglia di lavorare per migliorarmi ancora tanto. Voglio e devo farlo».

Questi i convocati:

Portieri: Tagnaouti (Wydad AC), Bounou (Siviglia), El Kajoui (Al-Wehda)



Difensori: Hakimi (Psg), Mazraoui (Bayern Monaco), Aguerd (West Ham), Saiss (Besiktas), Dari (Brest), Yamiq (Valladolid), Attiatallah (Wydad), Benoun (Qatar FC)



Centrocampisti: Amrabat (Fiorentina), Sabiri (Sampdoria), Mallah (Standard Liegi), Ounahi (Angers), El Khannouss (Genk), Gabrone (Wydad),



Attaccanti: Ziyech (Chelsea), Boufal (Angers), Harit (Olympique Marsiglia), Ezzalzouli (Osasuna), Aboukhlal (Tolosa), Chair (Qpr), En-Nesyri (Siviglia), Cheddira (Bari)

Intanto sui social sta impazzando la sua prima reazione alla convocazione, il giocatore era a casa con Folorunsho e un amico.

