Tronchetti Provera attacca Simone Inzaghi: “Errori inaccettabili”

Come spiegare tante sconfitte negli scontri diretti?

«È un dato di fatto che in questi match dobbiamo fare di più, non possiamo non andare in vantaggio nel primo tempo. La mia squadra deve fare di più»

Otto vittorie e cinque sconfitte, cosa manca all’Inter?

«Non dovrebbe succedere andare sotto dopo una partita andata così, abbiamo poi avuto molta fretta e ci siamo disuniti. Dovevamo mantenere la calma. In altri tempi cinque sconfitte non dovevi farle, in match come quelli con Udinese e Roma in altri tempi pareggiavi. In Champions li abbiamo fatti bene questi incontri, in campionato non siamo riusciti ad ottenere continuità»

Bisogna lavorare sul piano tattico o mentale?

«In ambedue le cose. Prendiamo due gol da ripartenze, dove abbiamo lavorato per quattro giorni dopo Monaco, e dovevamo fare fallo in entrambi i così. Non si possono fermare quelle due azioni, bisogna agire meglio con le preventive e magari fare un fallo«

A cosa può puntare l’Inter?

«In questo momento l’Inter deve puntare ad avere più continuità, venivamo da quattro vittorie e questa è una sconfitta che fa male, ma tra due giorni saremo di nuovo in campo e dobbiamo recuperare a livello mentale. Mancano due partite alla sosta e dobbiamo vincerle».