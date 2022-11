Qatar 2022, calendario delle gare della Spagna

Tutti gli orari e gli appuntamenti in tv per le partite della Spagna ai Mondiali Qatar 2022

Come ben noto, tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Le gare saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le date delle partite dell’Albiceleste e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.

Calendario della Spagna ai Mondiali Qatar 2022

La Spagna è piena di giovani talenti. Classico 4-3-3, terzini che spingono e che sappiano giocare il pallone, centrocampisti e ali offensive di qualità. Davanti una punta che sia brava nello stretto. Le basi sono queste. Poi si passa gli interpreti. In porta Unai Simon, Jordi Alba o Balde come terzini sinistri, a destra uno tra Azpilicueta, Carvajal e Llorente. Centrali Pau Torres(o Laporte) ed Eric Garcia. In mediana da capire chi sarà il titolare tra Rodri e Busquets, di fianco due tra Pedri, Gavi, Carlos Soler e Koke, che gireranno a seconda della partita. Morata come punta centrale, sulle fasce tanti ballottaggi. Da Ferrán Torres ad Asensio, le alternative non mancano.

FASE A GIRONI

Mercoledì 23 novembre

Ore 17:00 Spagna-Costa Rica (Rai Uno)

Domenica 27 novembre

Ore 20:00 Spagna-Germania (Rai Uno)

Giovedì 1 dicembre

Ore 20:00 Giappone-Spagna (Rai Uno)