Napoli Primavera agli ottavi di Coppa Italia: battuta la Reggina con un gol di Alaustey 

Il punteggio finale è 1-0. Ora la squadra di Frustalupi incontrerà la Juventus agli ottavi di finale

Il Napoli Primavera ha battuto la Reggina 1-0 nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il gol della vittoria è stato firmato da Alaustey al minuto 71: punizione per il Napoli e, dopo una serie di rimpalli, il pallone è arrivato ad Alaustey. Il tiro, deviato da Saba, finisce in porta e regala la partita al Napoli.

Ora la squadra di Frustalupi incontrerà la Juventus agli ottavi di finale.

Il Napoli ha giocato con il 3-4-2-1 con Turi tra i pali, Pontillo, Giannini, Marchisano, Nosegbe, D’Avino, Russo, Alastuey, Pesce, Lettera e Sahli.