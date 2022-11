Mourinho con chi ce l’aveva? Corsport e Gazzetta scrivono di Karsdorp

Dopo Sassuolo-Roma ha detto: «C’è stato un giocatore con atteggiamento poco professionale che ha tradito la squadra, i suoi compagni. Non faccio il nome»

Mourinho e la sua accusa dopo Sassuolo-Roma 1-1: «C’è stato un giocatore con atteggiamento poco professionale che ha tradito la squadra, i suoi compagni. Non faccio il nome». E ancora: «Gli ho detto di trovarsi una squadra per gennaio».

Scrive il Corriere dello Sport:

Ma a chi si riferiva Mourinho? Il giocatore che lo ha deluso per atteggiamento è Rick Karsdorp, entrato nel secondo tempo al posto di Celik e che non è riuscito a entrare in partita, perdendo i duelli, sbagliando i cross e non riuscendo a difendere bene sulla sua fascia. A fine partita Mourinho è entrato nello spogliatoio e facendo uscire tutto lo staff tecnico, i magazzinieri e il personale. Ha parlato in toni molto duri al giocatore, specificandogli tutta la sua delusione per l’atteggiamento avuto in campo al suo ingresso. “Ho detto al giocatore di cercarsi una squadra a gennaio”.

Scrive la Gazzetta:

E il processo, secondo i sussurri che giungono dallo spogliatoio, parrebbero una panchina iniziale mal metabolizzata. Tutti gli indizi convergono su un nome, Rick Karsdorp, che in effetti nell’azione del gol del pareggio era fuori posizione sul lancio di Kyriakopoulos. Questione di atteggiamento, secondo il tecnico portoghese, che già ieri in conferenza aveva ironizzato sul fatto che in allenamento l’olandese abbia sempre un dolore oppure una febbriciattola. Tra l’altro, nel derby aveva colpito il fatto che, al momento della sostituzione, era andato subito nello spogliatoio senza fermarsi in panchina. In realtà dopo era tornato sui suoi passi, ma il gesto era stato notato. Lo sfogo dello Special One, però, probabilmente mette la parola fine alla sua avventura giallorossa, anche se a gennaio bisognerà trovargli una squadra. Il ritorno in Olanda, al momento, sembra la pista più probabile.

#Mourinho ha appena annunciato, tra le righe, che quella di oggi è stata l’ultima partita di #Karsdorp con la maglia della Roma.

Addio. — Guglielmo Timpano (@guglielmotim) November 9, 2022

#Mourinho sta perdendo la pazienza e sta lanciando segnali ai suoi giocatori. “Un giocatore ha avuto un atteggiamento non professionale non corretto e l’ho detto nello spogliatoio. Su un altro c’è da chiedersi: perché oggi è entrato con questo atteggiamento e le altre volte no?” — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 9, 2022