Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier sarà il nuovo ad

È stato il ministro dello Sport e dei Gioviani Andrea Abodi oggi a Milano ad annunciare che il governo indicherà il nome del nuovo ad domani

Sarà Andrea Varnier il nuovo amministratore delegato della fondazione Olimpiadi Milano Cortina 2026. Varnier è attualmente è ad di Costa Edutainment. Il suo nome era già comparso in una prima rosa di candidato per il posto ricoperto finora da Vincenzo Novari.

È stato il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, oggi a Milano ad annunciare che il governo indicherà il nome del nuovo ad domani. “Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale – ha aggiunto Abodi – ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto ma il migliore in relativo. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi”.