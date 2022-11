Marotta: “Con la Juve sconfitta meritata. Servono riflessioni profonde”

L’ad dell’inter Giuseppe Marotta preoccupato per i troppi gol in trasferta e ammette che la sconfitta contro la Juve è stata meritata

L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ospite a un Talk di Rcs Academy e Corriere della Sera parla del sorteggio di Champions e indirettamente risponde a Tronchetti Provera su Simone Inzaghi.

“Un sorteggio che sulla carta potrebbe essere favorevole, ma massimo rispetto per il Porto. Squadra imprevedibile e giocheremo il ritorno da loro”.

Sul derby d’Italia perso 2 a 0 contro la Juventus, invece dichiara:

“Sconfitta meritata, prendiamo troppi gol in trasferta. Ora servono riflessioni profonde”.

L’Inter ha subito 19 gol questo campionato, di cui 16 in trasferta, davvero troppi per una difesa come quella neroazzurra che la scorsa stagione ne aveva subiti 32, ma nell’arco di un intero campionato. Oggi la difesa milanese ha subito gli stessi gol di Salernitana e Bologna. Inzaghi è un allenatore giovane, certo, ma l’esperienza dell’anno scorso dovrebbe esser servita. Almeno così sperano in viale della Liberazione.

Skriniar sembra distratto dalle voci di mercato, De Vrij è in scadenza e dava dato come partente d’estate, Bastoni sembra aver risentito dell’addio di Conte. L’unico che sembra più sul pezzo è Acerbi, fedelissimo di Inzaghi, nonostante metà del tifo interista avesse contestato il suo acquisto. Ma Acerbi come ha mostrato anche ieri sembra più a suo agio al centro che nel centrosinistra al posto di Bastoni.

Tronchetti Provera aveva parlato di “riflessione seria“:

“I limiti della difesa sono inaccettabili, i 16 gol incassati sono troppi e serve una riflessione seria. In passato era stato un reparto di grande qualità”.

La risposta di Marotta, neanche troppo sibillina, sembra un chiaro riferimento a quelle dichiarazioni. Per ora son tutti d’accordo serva riflessione. Il dibattito sembra vertere intorno all’aggettivo.