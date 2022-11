Maradona, l’arbitro della mano di Dio mette all’asta quel pallone: oltre 3 milioni di dollari

«È un dono di Dio», dice Nasser alla Cnn: «Migliorerà un po’ il mio livello di vita». Il guardalinee bulgaro è morto 5 anni fa. Di Diego disse: «È un uomo piccolo»

Maradona, ancora lui. Va all’asta anche il pallone della mano di Dio, di quell’Argentina-Inghilterra del 1986 forse la partita più dibattuta della storia del calcio. A metterlo all’asta è l’arbitro di quella partita,: il tunisino Ali Bin Nasser. Il pallone sarà messo all’asta mercoledì: dovrebbe raggiungere il prezzo record di 3,3 milioni dollari.

Ne scrive la Cnn che ricorda come la maglia di quella giornata, indossata da Maradona, sia stata venduta per 9,3 milioni di dollari, “al momento lo rende il pezzo più costoso di cimeli sportivi nella storia”.

La Cnn ricorda che il pallone è di proprietà di Nasser.

Nasser ha 78 anni e i suoi giorni arbitrali sono alle spalle. Con il ricavato della vendita, che viene supervisionato da Graham Budd Auctions nel Regno Unito, donerà parte del denaro in beneficenza e dice che il resto “migliorerà un po ‘ il mio standard di vita.”

“È un dono di Dio”, dice Nasser a CNN Sport, ” perché ho avuto una carriera di 25 anni.e ho preso tutte le decisioni che dovevano essere prese.”

Nasser difende la sua decisione in campo quel giorno.

Le direttive della Fifa per il torneo, dice, suggerivano che si dovesse fare affidamento su altri ufficiali di gara che avevano una visione migliore dell’episodio. Poiché non vide cosa accade tra Maradona e Shilton, Nasser si rivolse invece al suo guardalinee, il bulgaro Bogdan Dochev.

“[Dochev] andò verso il centrocampo, il che significava che il gol era valido al 100%”, dice Nasser, aggiungendo di aver applicato le linee guida Fifa.”

La Cnn ricorda che Dochev, scomparso cinque anni fa, disse di aver visto “qualcosa di irregolare” sul gol ma affermò che i protocolli Fifa non consentivano agli assistenti di discutere le decisioni con l’arbitro. La ricaduta dell’incidente avrebbe potuto offuscare la sua carriera arbitrale.

“Diego Maradona mi ha rovinato la vita”, ha detto Dochev in seguito ai media bulgari negli anni prima della sua morte. “È un grande calciatore, ma un uomo piccolo. È basso in altezza e anche come persona.”

Quel giorno si giocò solo con quel pallone. Graham Budd, presidente della casa d’aste Graham Budd Auctions, assicura che sono state effettuate indagini ad alta risoluzione per assicurarsi che il pallone fosse effettivamente quello.

Potrebbe diventare la palla sportiva più costosa mai venduta all’asta, il record appartiene ai 3 milioni di dollari pagati per il 70esimo home run di Mark McGwire nel 1999.

L’ex nazionale inglese Peter Reid riconosce anche il contesto politico di quella partita.

“Qualunque cosa tu dica, era un calciatore geniale. Ascolta, ha imbrogliato ma è stato anche molto intelligente.”

Reid ha una maglietta firmata di Maradona. “Venne con una maglietta firmata per me: “Al mio amico. Tanto amore, Diego Maradona”, dice Reid. “Ce l’ho appesa al muro. La terrò lì.”