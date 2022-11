Malagò: «L’Italia non aveva mai vinto tanti titoli mondiali, è un record per il Coni»

«Solo l’Australia ha vinto più titoli di noi ma perché in Oceania è più facile che in Europa vincere i titoli continentali»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha inaugurato la cerimonia di premiazione dei Collari d’Oro presso la Palestra Monumentale del Foro Italico.

«Non abbiamo mai vinto così tanti titoli mondiali nelle discipline di squadra e individuali. Abbiamo raggiunto il record assoluto da quando esiste il Comitato Olimpico»

Ricordando i successi di Tokyo

«Nel 2021 sembrava avessimo fatto un miracolo eravamo secondi dietro gli Usa e primi in Europa nella speciale classifica che tiene conto delle medaglie olimpiche, mondiali e continentali. Dissi che era molto difficile ripetersi. E invece nel 2022 ci siamo riusciti. Per una questione tecnica ci ha superato l’Australia, ma bisogna tener conto che vincere una medaglia continentale in Oceania è più facile che in Europa»

Malagò ha ringraziato infine le società di base «che sono la nostra spina dorsale e che non possiamo slegare dal vertice, perché siamo tutti parte della stessa grande famiglia sportiva»

È intervenuto anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi

«Il cuore batte forte, è una grandissima emozione essere qui e rappresentare il governo e il Paese. Un anno fa Malagò e Pancalli mi hanno consegnato il Collare d’Oro in rappresentanza dell’Istituto per il Credito Sportivo per i suoi 65 anni di storia. La vita oggi mi permette di essere qui per consegnarlo a mia volta agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti affinché il Collare d’Oro diventi lo stimolo per nuovi successi e nuove sfide»

«Vorrei dare un Collare d’Oro ideale alla famiglia del volontariato sportivo che ha milioni di voci, di volti e di cuori. E al tempo stesso un Collare d’Oro alla famiglia delle oltre 100 mila asd e ssd presenti sul territorio, senza le quali lo sport non sarebbe un fenomeno culturale, sociale, economico e civile, cioè l’architettura sulla quale cerchiamo di costruire la qualità della vita»