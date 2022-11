Lewandowski: «Non ho nessun problema con Messi»

Il calciatore polacco ha parlato del loro rapporto nella conferenza stampa, smentendo le voci per cui avrebbe detto che non lo aveva votato per il Pallone d’Oro

Alla vigilia dell’inizio dei Mondiali con la Polonia, nella conferenza stampa di presentazione, Robert Lewandowski ha parlato del suo rapporto con Leo Messi, avversario nel girone C con l’Argentina:

«Perché non dovremmo stringerci la mano se tra noi va tutto bene? Non ho nessun problema con Messi, non ne ho mai avuti e non capisco perché me lo chiedete. Quando avrei detto che non mi ha votato per il Pallone d’Oro? Io non ricordo di averlo fatto, forse avete visto qualcosa del genere su Instagram ma non l’ho detto io»

#ESPNEquipoF | #ESPNQatarenStarPlus “NO TENGO NADA CONTRA MESSI” Lewandowski habló de la polémica del pasado y dejó en alto su relación con Leo y Argentina. Mirá el programa, en vivo, por –> https://t.co/Yudrh8kUq7 pic.twitter.com/xlxHJKRRae — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 18, 2022