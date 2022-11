Kvaratskhelia, il Napoli ha fatto un affarone con i diritti d’immagine

Loa Gazzetta dello Sport scrive dell’affare Kvaratskhelia per il Napoli, innanzitutto in termini puramente economici considerando che “discutiamo di un giocatore che nella scorsa primavera il Napoli ha acquistato per 10 milioni e oggi aggiungere uno zero dietro quella cifra non è molto lontano dalla realtà”. Ma anche per quanto riguarda i diritti d’immagine di Kvaratskhelia

“Intorno a giocatori di questa portata spesso ci sono pletore di manager che curano immagine, marketing e interessi. Khvicha continua a essere a 21 anni un ragazzo semplice, circondato solo dalla famiglia: gestisce in proprio i social ed è concentrato solo su quanto sta facendo in campo. In questo senso il papà Badri, ex calciatore, lo tutela da vicino ma senza aspirazioni manageriali, solo col buon senso di un padre di famiglia. L’affarone lo ha fatto il Napoli anche riservandosi i diritti di immagine. Intanto Spalletti se lo gode in campo, perché la disponibilità del ragazzo a migliorare è tanta. Mentalità da campione di un bambino cresciuto a Tbilisi sognando le giocate di Cristiano Ronaldo”