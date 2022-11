Gazzetta: Kvara vale già 100 milioni, ma per il Napoli è incedibile

Adl lo ha blindato con un contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028. Non c’è clausola di rescissione. Il Napoli ha fatto un affare con i suoi diritti di immagine

Quanto vale Khvicha Kvaratskhelia? Una domanda a cui è difficile rispondere indicando una cifra più o meno precisa. Sono settimane che gli esperti di mercato di provano. La Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, fa il prezzo: Kvara vale 100 milioni. Almeno.

“Di certo discutiamo di un giocatore che nella scorsa primavera il Napoli ha acquistato per 10 milioni e oggi aggiungere uno zero dietro quella cifra non è molto lontano dalla realtà”.

Sul talento georgiano del Napoli fioccano gli elogi. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, che ha detto: «Un giocatore che mi esalta, inarrestabile. È difficile da marcare. Mi piace molto!».

Ora, si chiede la rosea, se l’estate scorsa il Liverpool ha speso 100 milioni tra parte fissa e bonus per prendere Darwin Nunez dal Benfica, perché non si può pensare che lo stesso club o altri in Premier possano farsi avanti con cifre simili

per provare a prendere Kvara? Del resto il georgiano occupa le pagine dei quotidiani più prestigiosi de mondo, come il New York Times e l’Equipe.

Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo.

“c’è un dato di fatto inconfutabile: il Napoli ha blindato Kvara con un contratto quinquennale che scade nel 2027 e una opzione per prolungarlo di un anno ancora. Un accordo che non prevede clausole di rescissione e dunque di fatto rende incedibile il gioiello georgiano che guadagna 1,5 milioni netti oltre ai bonus, per arrivare a circa 2 nella stagione 2026-27. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo”.

Kvara non ha manager che ne curino gli interessi o il marketing o l’immagine: è circondato solo dalla famiglia e gestisce tutto in proprio. Un altro punto a favore del Napoli.

“L’affarone lo ha fatto il Napoli anche riservandosi i diritti di immagine”.