Karsdorp manda un certificato medico alla Roma: “problemi di natura psicologica”

Il caso Karsdorp. La Roma è partita per la tournée in Giappone dove rimarrà fino al 29 novembre. Ancora assente l’olandese Karsdorp, c he già non si era presentato alla ripresa degli allenamenti nonostante fosse stato regolarmente convocato. Assenti anche Cristante e Wijnaldum che dovranno recuperare dai rispettivi infortuni. Partono con la squadra invece Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo, quest’ultimo appena rientrato dalla nazionale.

La Roma aveva ampiamente avvisato il calciatore: se non si fosse presentato a Fiumicino in tempo per la partenza della squadra per il Giappone, oggi alle 15, sarebbe stato considerato inadempiente al suo contratto.

Come riportato da Sky, nei giorni scorsi il classe ’95 avrebbe comunicato al club i motivi della sua assenza ovvero dei problemi di natura psicologica, con tanto di certificato firmato da un medico di fiducia.

Dopo aver consultato i propri avvocati, si sente forte della sua posizione in previsione anche di una eventuale causa aveva scritto oggi il Corriere dello Sport

“Ormai è rottura totale. Rick Karsdorp si allontana ormai definitivamente dalla Roma, anche se l’epilogo di questa storia irrecuperabile non è ancora facile prevederlo. Anche ieri l’olandese non si è presentato al centro sportivo di Trigoria, non ha risposto alla convocazione per il secondo giorno consecutivo, è rimasto ad Amsterdam, mentre i compagni hanno svolto l’ultimo allenamento prima della partenza per Giappone per la tournée in programma da oggi al 29. L’allenamento di ieri era fissato alle 10,30, di Karsdorp neppure l’ombra, nonostante fosse stato convocato. Il terzino, che si è consultato con i suoi avvocati, sembra orientato ad andare alla rottura, per essere ceduto a gennaio, anche in prestito, in assenza di un’offerta concreta per l’acquisto a titolo definitivo”.

La questione è nata dopo la gara con il Sassuolo, quando il tecnico giallorosso Mourinho aveva detto che un calciatore aveva tradito la squadra. Nessun nome fatto direttamente dal tecnico, ma Karsdrop era stato subito identificato come il calciatore sotto accusa