Ferrari, la monoposto di Schumacher del 2003 messa all’asta la cifra è da capogiro

L’asta si è svolta ieri a Ginevra e l’autovettura è stata venduta per ben 13.2 milioni di euro.

La notizia dell’asta della Ferrari F2003 – GA con cui Michael Schumacher vinse il sesto Mondiale (quello del 2003), circolava già da diversi giorni. La storica monoposto è stata guidata dall’ex campione di Formula 1 alla conquista del sesto dei suoi sette titoli iridati conquistati in carriera. La Rossa è stata venduta alla Luxury Week di Ginevra per la somma di 13,2 milioni di euro. La valutazione iniziale partiva da 9,4 milioni e nessuno pensava che si potesse ad arrivare a spendere così tanto. C’è grande mistero per quanto riguarda il fortunato compratore che è riuscito in forma anonima ad acquistarla senza rivelare la propria identità, almeno per ora.

L’asta è stata organizzata da Sotheby’s, e si è tenuta a Ginevra, il 9 novembre e già prima della vendita aveva raccolto intorno a sé molti commenti, come quello di Vincent Luzuy, assistente esecutivo del direttore vendite della casa d’aste. Queste le sue parole:

“È speciale perché questa vettura è una delle sole quattro con più di quattro vittorie nella storia della Ferrari e soprattutto con uno dei piloti più abili della sua generazione, Michael Schumacher”.

La F2003, fu dedicata alla memoria di Gianni Agnelli scomparso proprio nel gennaio di quell’anno ed è una delle auto che sta più a cuore dei tifosi della Ferrari.