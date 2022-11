Deschamps: «Eravate preoccupati per l’assenza di Pogba, ma ci sono altri che sanno parlare»

La squadra francese ha spezzato la maledizione che affliggeva i campioni del mondo al primo turno dal 2010. A Deschamps è stato chiesto se è sollevato.

“Non ero preoccupato, quindi non devo essere sollevato. Sono felice. Ma non mi preoccupavo di queste statistiche, per il semplice motivo che le statistiche sono fatte per essere contraddette. C’è una forza collettiva che c’è, che emerge fuori dal campo e, quando sei in campo, è anche visibile“.

Cosa ti ispira la performance di Kylian Mbappé? “Kylian… È un giocatore eccezionale, ha questa capacità di essere decisivo, di fare la differenza, anche se è stato un po’ maltrattato. Trae vantaggio anche dall’avere altri giocatori pericolosi intorno a lui. La squadra francese ha bisogno di un ottimo Kylian”.

Ha l’anima di un leader? “È un leader. Poi ci sono tre tipi di leadership: fisica, tecnica e più mentale o espressiva. Se qualcuno di voi era preoccupato perché Paul Pogba non c’era, posso assicurarvi che ce ne sono altri che sanno parlare. Kylian non parlerà ma, per quello che fa, è una locomotiva”.