CorSport: Osimhen prova sempre a fare di più, come se avesse un conto in sospeso con il destino

Nel suo triennio in azzurro Victor ha messo insieme prima 10 reti, poi 18 e ora è già a quota 9. Tanti gli stop: vuole recuperare il tempo perso per gli infortuni

Victor Osimhen ha saltato sette partite in questa stagione, a causa dell’infortunio rimediato in Champions contro il Liverpool, ma da quando è tornato ha messo in fila gol pesantissimi e altrettanto belli. Ogni anno l’attaccante nigeriano del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, prova a superarsi, nonostante gli infortuni e gli imprevisti. E’ come se avesse un conto in sospeso con il destino e la carriera. Il primo anno portò a casa 10 gol, poi 18, oggi è a quota 9 reti in stagione.

“Visto che ha saltato sette partite, perché il destino a lui toglie e quasi mai dà qualcosa, Victor Osimhen ha ricominciato a recuperare i gol perduti”.

“Gli infortuni l’hanno massacrato, ha più viti che punti in classifica, si è dovuto arrendere ripetutamente – tra Covid e accidenti vari – però nel triennio ha saputo costruire un feeling con il gol egualmente: nella sua prima stagione,

nonostante i guai, arrivò a dieci; nella seconda, e le disavventure non gli mancarono, ne fece diciotto: ha quasi eguagliato il primo Osimhen, viaggia per cancellare il secondo; e il terzo, con questa sua andatura irresistibile, viaggia a ritmi vertiginosi, quelli che in Europa si possono permettere solo Halland, Lewandowski, Neymar e Mbappè, niente male come amicizie”.