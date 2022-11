Conference League, Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina i playoff

I biancocelesti hanno già giocato (e perso) coi rumeni nel 2019 in Europa League. Il Braga sorteggio scomodo per la Viola: è terzo in Portogallo

Saranno i rumeni del Cluj gli avversari della Lazio di Sarri negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Conference League. È quanto emerge dai sorteggi svolti dopo quelli di Champions e di Europa League. Non è un avversario nuovo per i biancocelesti, che ci hanno giocato (e ci hanno anche perso, in una delle due sfide) nel 2019, nella fase a gironi dell’Europa League.

Per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, invece, c’è il Braga, terzo nel campionato portoghese. Non proprio una passeggiata.

La Lazio arriva in Conference per la disastrosa eliminazione ai gironi dell’Europa League. Come abbiamo scritto anche sul Napolista, infatti, i biancocelesti hanno perso in Olanda, contro il Feyenoord, la partita decisiva del girone e sono stati clamorosamente retrocessi da un gruppo di cui erano teste di serie. Uno a zero il risultato, gol pesantissimo, al 64esimo, dell’irreprensibile Santiago Tomas Gimenez che non segnava dal 15 settembre. Un gol che vale il primo obiettivo stagionale fallito per la Lazio e per l’allenatore di Figline Valdarno. Direttamente agli ottavi ci è andato il Feyenoord, ai sedicesimi ci è andato invece il Midtjylland che affronterà una squadra sorteggiata tra le terze dei gironi di Champions. Col Feyenoord la Lazio ha giocato una partita nervosa, basti pensare che sono stati ammoniti cinque calciatori oltre al solito Sarri: Lazzari, Zaccagni, Pedro, Cancellieri e Patric, coinvolto in una zuffa nel finale. Luka Romero in pochissimi minuti di gialli se ne è procurati addirittura due ed è stato espulso.