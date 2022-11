Calvarese: «Per l’espulsione di Giacomelli, l’associazione arbitri rischia una causa milionaria»

Caos nel mondo degli arbitri: Piero Giacomelli viene estromesso dall’Aia a causa della questione rimborsi delle trasferte. La vicenda è molto singolare, ma viene spiegata sul portale Calcio e Finanza da Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e ora commentatore per Prime Video:

La spiegazione, apparsa su Tuttonapoli.net, continua citando una nuova sospensione avvenuta nel 2 febbraio del 2022:

Nuovo ricorso, questa volta al Coni, il quale non può giudicare nel merito ma solo verificare che giuridicamente fossero state rispettate le regole. Il 1° luglio scorso, intanto, in attesa della fissazione della data al Coni, Giacomelli viene dismesso per aver accumulato più di 12 mesi di sospensione.

Dopo una prima udienza con il Coni, la posizione dell’ex arbitro si aggrava a causa delle sentenze emesse e dalla revisione del giudizio:

Arriva la prima udienza del Coni, il 29 luglio seguente: la Corte dà ragione a Giacomelli, sostenendo che la pena era decisamente sproporzionata, obbligando l’Aia a riformulare congruamente il giudizio.

Il 10 agosto quest’ultima convoca la commissione di disciplina che rivede il suo giudizio, riducendo la sospensione da 13 a 11 mesi. I quali, sommati ai 47 giorni già comminati nell’estate precedente, fanno superare a Giacomelli i 12 mesi di squalifica complessivi al di sopra della quale si viene dismessi per soli 17 giorni. Giacomelli si sente così preso in giro e, viste le richieste del Coni di rivedere il giudizio, decide di fare ulteriore ricorso sempre alla Corte.

Arriviamo così al 27 ottobre scorso. Nella nuova udienza, il Coni non accoglie l’ulteriore richiesta di annullamento, lasciando quindi Giacomelli escluso per sempre da incarichi nazionali (arbitro, var e dirigente in futuro) per soli 17 giorni di squalifica in più. Questa, infatti, terminerà il 6 gennaio del prossimo anno, ma avendo accumulato 12 mesi e 17 giorni di squalifica non potrà tornare in Serie A, ma eventualmente solo in gare provinciali o di settore giovanile.