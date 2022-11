Brasile, primo allenamento a Torino, in ritardo Marquinhos e Neymar 

Il campionato è in pausa, ma il centro sportivo della Juve non si ferma. La Continassa infatti è stata scelta dalla Nazionale del Brasile per gli ultimi allenamenti prima di volare in Qatar per l’inizio dei Mondiali

Tra i tanti calciatori, anche alcuni di casa come Alex Sandro, Bremer e Danilo che sono stati i primi a presentarsi questa mattina per gli allenamenti. I tre calciatori sono stati anche tra i giocatori più acclamati da parte della folta colonia brasiliana presente a Torino.

Il Brasile si tratterrà a Torino fino al 19 novembre per poi volare in Qatar: il debutto al Mondiale dei verdeoro, decisi a fare di tutto per conquistare il sesto titolo mondiale della storia, avverrà giovedì 24 novembre alle 20 italiane a Losail contro la Serbia. Per il trio di convocati brasiliani della Juve sarà quindi subito “derby” contro i compagni di squadra Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

La Federazione ha documentato l’arrivo alla spicciolata dei giocatori selezionati dal ct Tite attraverso una serie di Instagram Stories, nelle quali si riconoscono, tra gli altri, Raphinha, Richarlison, Alex Telles, Paquetà, il capitano Thiago Silva e i portieri Alisson e Ederson, alcuni dei quali con importanti trascorsi nel campionato italiano.