Balotelli contro la Federazione Svizzera definita “corrotta e ingiusta”

Mario Balotelli, ora in forza al Sion si sfoga: “In Lega ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane”. Dice di non sentirsi tutelato dagli attacchi dei tifosi e dai fallacci degli avversari.

Mario Balotelli fa tornare a parlare di sé, più per le sue esternazioni che per le prodezze in campo. Nulla di sorprendente, direte?

Prima un brutto gesto contro i tifosi del Basilea (dito medio, non sanzionato in campo potrebbe costargli una lunga squalifica con la prova tv)

Stavolta però sembra aver esagerato e potrebbe esserci gravi ripercussioni per lui.

Super Mario, in un post su Instagram si è sfogato con una storia

“Federazione svizzera – ha scritto Balotelli, da fine agosto ingaggiato dal Sion – non so in che genere di mafia sei coinvolta, ma i giocatori come me non sono fieri di giocare in una Lega nella quale ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane. Il calcio è un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente, arbitri compresi“.

Balotelli, ora in forza al Sion durante l’incontro con il Basilea ha risposto alle provocazioni dei tifosi avversari con il dito medio e questo potrebbe costargli la prova tv. Il calciatore italiano non si sente tutelato né dai falli degli avversari, né dagli arbitri e si scaglia contro la Federazione Elvetica:

“Non continuerò a rischiare la mia salute in campo senza essere protetto dai falli degli avversari e dalle aggressioni dei tifosi. Non mi importa assolutamente di quello a cui siete abituati dovete cambiare assolutamente e tutto il mondo deve vedere la maniera vergognosa nella quale si comporta questa Lega. Ho fatto un errore e lo pagherò. La Federazione ha fatto un errore? Pagherà… L’arbitro ha commesso errori? Anche lui deve pagare!”.

Il suo Sion ora è quinto a dodici punti dalla vetta. Super Mario ha totalizzato fin qui 8 gol di cui 4 rigori. Un bottino neanche trascurabile, ma di certo solo l’ombra del calciatore che sarebbe potuto essere.