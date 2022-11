Atalanta, assolto Palomino: la decisione del tribunale

Palomino viene assolto dal tribunale dopo la sentenza. Il giocatore torna agli ordini di Gasperini.

La decisione in merito a Palomino, difensore dell’Atalanta, è finalmente arrivata. Il difensore argentino, dopo essere stato fermato dall’antidoping prima dell’inizio del campionato, è stato assolto. Palomino adesso sarà a disposizione di Gasperini dopo la squalifica già dalla prossima gara. Palomino era risultato positivo al Clostebol Metabolita a fine luglio in un controllo a sorpresa effettuato da Nado Italia, positività che venne tradotta nella sospensione dall’attività con effetto immediato. Il difensore si è sempre detto innocente sostenendo di non essere consapevole e la contaminazione accidentale è stata la sua carta vincente. Ora l’assoluzione, le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni.

Palomino Atalanta

Adesso Palomino tornerà agli ordini di Gasperini e sarà convocabile già dalla prossima partita dell’Atalanta contro il Lecce in trasferta. Queste le dichiarazioni di Gasperini prima della sentenza del tribunale su Palomino:

“Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanza chiara la sua involontarietà sulla situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo”.

Il giocatore ha sempre sostenuto di essere non colpevole e si è sempre detto positivo in merito all’esito della sentenza. Queste le sue parole poco prima della decisione:

“Sono tranquillo. Io ho spiegato cosa mi è successo, ma sono fiducioso. Voglio tornare in campo”