Allegri: «Sei giornate fa nessuno credeva che saremmo stati terzi in classifica alla sosta»

A Dazn: «Il Napoli sta facendo un campionato a sé, per come stanno andando il campionato non si vince con meno di 90 punti»

Allegri dopo Juventus-Lazio 3-0.

Allegri: «I ragazzi nell’ultimo mese e mezzo hanno fatto cose ottime, giocare contro di loro non è semplice, abbiamo chiuso le linee di passaggio, non abbiamo concesso quasi niente, loro per dare pressione hanno corso molto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo alzato qualità tecnica con Chiesa, Di Maria e Paredes.

La sosta ci voleva in questo momento? Pensieri futuri?

«La sosta ci voleva perché abbiamo troppi giocatori col punto interrogativo. Chiesa stasera ha fatto bene,. Abbiamo possibilità di giocare in Nazionale, si preparerà bene, gli alzerà il ritmo partita. Anche con Pogba. Vediamo come rientreranno dai Mondiali. C’era bisogno di tirare il fiato. Quando rientreranno, abbiamo una partita ogni 4 giorni, giocheremo il giovedì, vogliamo andare in fondo in Europa League, c’è spazio per tutti. Abbiamo avuto tanti giocatori fermi. I cambi diventano determinanti, nell’ultima mezz’ora diventano altre partite.

La Juve ha più margini di miglioramento.

Solidità difensiva perché tutta la squadra lavora. Nel secondo tempo siamo cresciuti fisicamente, come sta captando. Mi sarei arrabbiato nel prendere gol su quell’ultimo calcio d’angolo.

Moise Kean

È molto più equilibrato, è una questione di equilibrio mentale, un po’ è esuberante , lavora, fa fatica, è 5-6 chili in meno rispetto all’anno scorso, ha approccio mentale diverso, sta crescendo come tutti.

Sono abituato a parlare poco, non mi piace dare spiegazioni e parlare. C’è solo da lavorare e stare in silenzio, e ottenere risultati. C’è da cercare di vincere le partite. Il calcio è molto semplice.

Il Napoli sta facendo un campionato a sé, viaggia a una media impressionante. Il Napoli viaggia a 53 alla fine del girone d’andata, a meno di 90 non si vince vedendo come sta andando il Napoli. Sei giornate fa nessuno credeva che saremmo stati terzi in classifica alla sosta. Ora dobbiamo pensare a riposarci per gennaio.