Buffon: «Bene, qualcuno ricorda le parole di Luis Enrique su Gattuso. Si danno etichette per non approfondire»

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ct Gennaro “Rino” Gattuso.

Buffon: «Non avrei mai potuto dare le dimissioni dalla Nazionale, quella di Gattuso è una scelta funzionale»

Luis Enrique tre anni fa diceva che il calcio che gli piaceva di più in Spagna era quello di Gattuso col Valencia. Questa valutazione ha avuto un peso?

«Mi fa piacere che tu sia a conoscenza di quella intervista perché all’epoca mi aveva fatto piacere. Io ho giocato anche contro squadre di Rino e avevo sempre grandi difficoltà, l’idea che dietro ci fosse una identità e lavoro. Quando sei in campo percepisci subito se dietro c’è la mano di un allenatore capace, e quando giocavo contro Milan e Napoli lo percepivo. Il suo tratto distintivo predominante, di essere generoso, combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare, ma allena da 12 anni e ha fatto esperienze in tutta Europa col desiderio di migliorare ed evolversi. Noi mettiamo etichette perché non abbiamo voglia di approfondire e chi lavora nel calcio deve fare il contrario».

Buffon, negli ultimi dieci giorni si è avuta la sensazione di un ds dell’Italia. E’ così per la tua scelta di Gattuso?

«Le dimissioni non potrei mai darle, perché il 30 giugno mi scade il contratto ogni anno. La scelta è stata concertata con Gravina e gli altri professionisti con cui mi confronto. Poi chiaramente non esistono a questo livello allenatori tanto più bravi o più scarsi: esistono allenatori funzionali rispetto ai momenti che vivono le squadre. E secondo me questo era un momento giusto per Gattuso qui. Sono responsabilità che si prendono, poi sarà il tempo a dire se è stata una scelta giusta o no e pronti a fare un passo indietro».