Meret: “Sui due gol c’è stata un po di disattenzione”

Il portiere del Napoli, intercettato in mixed zone ha parlato della prestazione contro il Liverpool e degli errori avvenuti in occasioni delle due reti dei Reds

“Sulle loro due reti c’è stata un po’ di disattenzione, loro sono degli ottimi saltatori. Non è facile contrastare gente come Van Dijk in area di rigore. Resta la grande prestazione, ma lo sapevamo che in questo stadio sarebbe stata difficile. Questa sconfitta ci fa poco male, dobbiamo pensare a ripartire già dalla prossima partita”

Dove potete arrivare in Champions?

“Chiunque affronteremo sarà una grandissima squadra, dobbiamo provare a continuare a fare il nostro calcio, come stiamo facendo in queste partite. Se continuiamo a giocare così potremo toglierci delle soddisfazioni”

Cosa puoi imparare dagli ultimi 15 minuti?

“Sui due episodi abbiamo preso 2 gol che potevamo evitare”