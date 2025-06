Italia Under 21, Nunziata accoglie Gattuso: «Farà grandi cose, ha un compito non facile»

Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa per parlare alla vigilia della sfida agli Europei in Slovacchia contro la Spagna (domani ore 21, in diretta su Rai 2) valida per il primato del Gruppo A: entrambe le squadre sono a punteggio pieno e qualificate. Tanti i temi trattati dal tecnico campano durante l’incontro con i giornalisti, tra questi c’è anche l’approdo di Gennaro Gattuso come Ct della Nazionale maggiore.

Le parole di Nunziata

«Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone. Poi vedremo se arriveremo primi o secondi e che avversaria prenderemo ai quarti», ha esordito Nunziata.

Idee chiare sulla formazione che scenderà in campo e sul valore dell’avversaria: «Farò sicuramente qualche cambio, perché abbiamo quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti, ndr) e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposare. Visto che abbiamo l’opportunità di poterlo fare è giusto gestire queste cose, anche perché i 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore. Spagna? Conosciamo le qualità della Spagna e sappiamo che in fase offensiva è molto forte. Da parte nostra c’è voglia di fare una grande partita».

Il passaggio su Gattuso: «Faccio un grosso in bocca al lupo al mister, ha un compito non facile ma sicuramente farà grandi cose. Non l’ho ancora sentito, mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c’è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l’Under 21, penso che continuerà ad esserci».