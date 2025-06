Partita incredibile. L'Italia va in vantaggio poi resta in nove (un'espulsione c'era, l'altra no). Ambrosino ci porta ai supplementari, poi il ko

Under 21, Ambrosino quasi eroe. L’Italia in nove uomini perde al 117esimo contro la Germania

Partita di grande generosità dell’Italia Under 21 che esce ai supplementari contro la Germania ai quarti di finale dell’Europeo. È finita 3-2 ma è successo di tutto.

La Nazionale rimane in nove uomini al 90esimo dopo essere andata in vantaggio nella ripresa con un gran gol di Koleosho. Poi, il pari di Woltemade. Ma a questo punto Gnonto si rende protagonista di un fallo stupido e poiché era già stato ammonito, è stato espulso. La seconda ammonizione ci stava, la prima no. L’arbitraggio è stato molto discutibile ma ce ne siamo accorti in occasione dell’espulsione per proteste di Zanotti. Sembrava tutto finito e ci ha pensato Ambrosino al 95esimo a segnare su punizione. Un tiro bellissimo che porta l’Italia di Nunziata ai supplementari. Dove, purtroppo, anche senza subire tanto, incassa il 3-2 dei tedeschi al minuto 117 di Rohl.

L’Italia ha giocato bene. È stata ingenua sull’espulsione di Gnonto. Danneggiata per il rosso a Zanotti. Poi, sul 2-2, hanno rischiato persino poco. In tribuna c’erano Gattuso e Buffon. A fine gara, il ct Nunziata: «L’arbitro ha rovinato la partita».

Sembrava il remake di Roma-Napoli 1-1 quando in nove uomini gli azzurri pareggiarono con Francini. A fine partita il gesto dell’ombrello di Bagni alla Curva Sud.